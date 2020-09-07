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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Выплата предназначается безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
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Говорит Москва

Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москва08:14
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости03:16
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия04:45
Газета.Ru

В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Газета.Ru03:53
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новости04:55
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАСС01:54

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Чемпионатвчера в 16:18
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