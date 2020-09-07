Американские ученые определили, какие люди лучше «считывают» эмоции

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, и выяснили, что люди с высоким социальным статусом и большим достатком гораздо реже идут на контакт и обладают меньшей проницательностью.