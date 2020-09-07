Как пояснил Кутепов, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Предназначена она безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.

С чего всё началось В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек. ТАСС 01:54