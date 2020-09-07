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Ведомости
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Как пояснил Кутепов, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Предназначена она безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАСС01:54
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News.ru

Сенатор предложил выплачивать безработным россиянам дополнительное пособие

News.ru02:39
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости03:16
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
Агентство Москва

В Совете Федерации предложили ввести дополнительные выплаты безработным в связи с коронавирусом

Агентство Москва03:00
Газета.Ru

В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Газета.Ru03:53
Говорит Москва

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Говорит Москва01:54
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАСС01:54

Сборная Испании разгромила команду Украины в матче Лиги Наций

Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Общественная служба новостей18:11

Медики выяснили, как COVID может повлиять на здоровье сердца детей

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Ридус22:34

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

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РИА Новостивчера в 09:59
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

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РБК03:47
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