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Ведомости
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Как пояснил Кутепов, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Предназначена она безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.В источнике
Андрей Кутеповполитик
Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения.
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
Подробнее о событии
Агентство Москва

В Совете Федерации предложили ввести дополнительные выплаты безработным в связи с коронавирусом

Агентство Москва03:00
Газета.Ru

В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Газета.Ru03:53
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

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Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия04:45
Говорит Москва

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

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ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

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