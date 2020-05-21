В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.

с чего всё началось

В Совете Федерации предлагают ввести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность юридических лиц за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время. Текст инициативы имеется в распоряжении «РИА Новости».

В Совфеде предложили ввести в КоАП ответственность юрлиц за шум ночью

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