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REGNUM
REGNUM

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАССвчера в 01:54
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ФедералПресс

«За дармовыми деньгами россияне будут вставать в очередь». Эксперт – об экстравагантной инициативе Совета Федерации

ФедералПресс04:00
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известиявчера в 04:45
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новостивчера в 04:55
Говорит Москва

Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москвавчера в 08:14
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомостивчера в 03:16
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газетавчера в 03:01
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАССвчера в 01:54

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Интерфакс08:48
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Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 5,2%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в августе 2020 года опустился на 5,2% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года упал на 11,8%, свидетельствуют данные Банка России.
ТАСС10:49

Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

Пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, с которыми ранее не могли связаться их соратники, вышли на связь, сообщила пресс-служба совета.
Интерфакс10:01

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения соды

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года — с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК11:18
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Правозащитники раскритиковали создателей фильма «Мулан»

Часть сцен картины сняты в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе, причем в финальных титрах создатели поблагодарили ведомства региона, в частности комитет Компартии Китая, местное управление пропаганды КПК и управление госбезопасности городского округа Турфан.
RuNews24.ru11:15

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс10:37
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В воронежских больницах вводят новые места для пациентов с COVID-19

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 развернуто 100 дополнительных койко-мест в ВГКБ №2, 60 – в ВГКБ №20, 40 – в ВГКБ №3, сообщили в пресс-центре регионального депздрава во вторник, 8 сентября.
Kursk.com08:03
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Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru11:13
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Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета

Марчелли вкратце рассказал, что у него большой опыт руководства театрами, «начиная от самого маленького в городе Советске Калининградской области на 250 зрительных мест и 25 человек труппы» и до предыдущего места работы в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова.
Время МСК11:00
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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