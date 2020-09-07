Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 5,2%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в августе 2020 года опустился на 5,2% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года упал на 11,8%, свидетельствуют данные Банка России.