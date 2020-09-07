В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
Смотрите также
Юлия Навальная выступила против участия Рошаля в лечении ее мужа
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Милиция не подтвердила задержание Колесниковой в Минске
Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
Помощник Харламова опроверг сообщения о его заражении коронавирусом
Ефремов рассчитывает получить 8 лет колонии за смертельное ДТП
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Губернатор заявил, что на Кубани не будет возвращен карантин
В Delivery Club отстранили от работы курьера, напавшего на подростков
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии вызвали посла России
В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии вызвали посла России
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
Подробнее о событии