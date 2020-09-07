В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
Смотрите также
Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста
Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся за границей
Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Пресняковы раскрыли пол будущего ребенка Натальи Подольской
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Число скончавшихся от бубонной чумы в Монголии возросло
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем
В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой
Джокович оштрафован на $10 тысяч за попадание мячом в арбитра
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
Подробнее о событии