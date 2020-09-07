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REGNUM
REGNUM

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
Подробнее о событии
News.ru

Совфед пиарится на безработице: реально ли платить россиянам по 35 тысяч

News.ru13:26
Говорит Москва

Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москва08:14
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАСС01:54
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия04:45
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости03:16
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новости04:55

Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста

Суд в Саудовской Аравии в понедельник приговорил к длительным тюремным срокам восьмерых фигурантов дела об убийстве в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста
Интерфакс10:39
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Сторонники Навального снова обратились в суд по поводу бездействия СК

Жалобу на решение суда отказавшегося рассматривать дело о бездействии Следственного комитета РФ (СК) в деле Алексея Навального подали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил юрист фонда Вячеслав Гимади 7 сентября на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна12:15
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота вылетал на сопровождение патрульного самолета Р-3С Orion военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону российской границы, сообщили в понедельник, 7 сентября, в Национальном центре управления обороной России.
Комсомольская правда10:16
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news07:55
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