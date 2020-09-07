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REGNUM
REGNUM

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАССвчера в 01:54
Подробнее о событии
ФедералПресс

«За дармовыми деньгами россияне будут вставать в очередь». Эксперт – об экстравагантной инициативе Совета Федерации

ФедералПресс04:00
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАССвчера в 01:54
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новостивчера в 04:55
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известиявчера в 04:45
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомостивчера в 03:16
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газетавчера в 03:01
Говорит Москва

Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москвавчера в 08:14

Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста

"Как выяснилось, дочь редактора tut.by Валерию Уласик задержали не только по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), но и по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста
РИА Новости03:49

Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило об окончании проверки по факту экстренной госпитализации Алексея Навального после вылета из аэропорта Богашево.
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального
Российская газетавчера в 09:08
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Иван Охлобыстин «спрятал» тайник с золотом в Барнауле

ТНТ запустило золотую лихорадку в городах страны Шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота, стартует 13 сентября на телеканале ТНТ.
АМИТЕЛ01:16

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
РИА Новости04:19
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Адвокат Ефремова прокомментировал просьбу Охлобыстина к Путину

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев прокомментировал телеканалу "Звезда" обращение актера Ивана Охлобыстина к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать артиста.
Газета.Ruвчера в 15:44
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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75 лет назад прошел Парад победы стран антигитлеровской коалиции

Военный эксперт Юрий Пашолок напомнил в своем блоге, что сегодня исполняется 75 лет Параду Победы, который состоялся в Берлине и в котором приняли участия основные страны Антигитлеровской коалиции.
Новые Известиявчера в 11:43
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В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину.
РИА Новости03:37
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Самый большой телескоп в Европе сделал фотографии Солнца в высоком разрешении

Изображения Солнца с самым высоким разрешением, сделанные европейским телескопом, показали странный и тревожно близкий вид на поверхность звезды нашей Солнечной системы.
РИА ОмскПресс6 сентября в 08:09
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