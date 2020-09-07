В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
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Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАССвчера в 01:54
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