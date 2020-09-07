Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
REGNUM
REGNUM

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАССвчера в 01:54
Подробнее о событии
ФедералПресс

«За дармовыми деньгами россияне будут вставать в очередь». Эксперт – об экстравагантной инициативе Совета Федерации

ФедералПресс04:00
Говорит Москва

Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москвавчера в 08:14
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газетавчера в 03:01
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известиявчера в 04:45
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомостивчера в 03:16
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новостивчера в 04:55
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАССвчера в 01:54

Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора
РЕН ТВ09:17
15

Свидетелей защиты Ефремова могут привлечь за ложные показания

Если свидетели защиты актера Михаила Ефремова, признанного судом виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, дали ложные показания, то может быть возбуждено уголовное дело, об этом СМИ рассказал источник в правоохранительных органах.
Московский Комсомолец09:57
25

Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

При повышении заболеваемости коронавирусом власти Москвы должны пройти с минимумом ограничений, но при соблюдении всех эпидемиологических норм, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
РИА Новости09:40
12

Российских школьников «взяли в заложники» на уроке ОБЖ

Ученикам пятого класса школы №2 в Ишиме Тюменской области провели специальный урок ОБЖ по борьбе с терроризмом, во время которого детей понарошку взяли в заложники люди в масках, камуфляже и с предметом в руках, похожим на оружие, пишет «72.ру».
Lenta.ru09:54
1

Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
36

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
581

Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
29

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40