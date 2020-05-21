В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству.

с чего всё началось

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.

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