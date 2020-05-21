Коронавирус
RT на русскомВ Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
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с чего всё началось
В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству.РИА Новости01:47
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