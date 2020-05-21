Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
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с чего всё началось

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству.
РИА Новости01:47

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Сенатор ответил на предложение коллеги законодательно установить понятие самоизоляции: Сначала бы определиться с терминами

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В Совфеде предлагают определить в законе понятие самоизоляции

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Понятие самоизоляции предложили прописать в российском законодательстве

Вечерняя Москва01:52

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Общество

Баффета обманули на миллионы евро с помощью фотошопа

В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc приобрела ее за 800 миллионов евро.
ФАН 03:36
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Общество

В Китае объяснили, как защититься от второй волны коронавируса

Ученый-инфекционист из КНР Чжан Вэньхун, комментируя опасность второй волны COVID-19, призвал помнить о различных стадиях, которые в настоящее время проходят страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 04:47
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Общество

«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус

Газета.Ru 10:32
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
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Армия и оружие

Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
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Общество

Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ

Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
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Экономика

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Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Политика

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Российская газета 10:51
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Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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Футбол

Игрок «Краснодара» Сулейманов рассказал, как переболел коронавирусом

Деловая газета. Юг 03:00
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Политика

Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

В посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких переданы РФ.
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Общество

Минпросвещения РФ отменило выпускные экзамены для девятиклассников

Выпускники 11 классов начнут сдавать Единые государственные экзамены 29 июня.
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Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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Экономика

Радиостанции Петербурга попросились в список пострадавших

Радиостанции Петербурга направили в правительство города обращение с просьбой включить их в список компаний, которые пострадали из-за коронавируса.
DP.RU 10:57
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Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая

По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 05:18
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Политика

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
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Здоровье

Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам

Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
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Футбол

Три футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом

Три футболиста и член тренерского штаба «Оренбурга» заболели коронавирусом.
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Общество

ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
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Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
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Политика

Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена

Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
Известия вчера в 15:51
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации летним оздоровительным учреждениям

RT на русском 09:46
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