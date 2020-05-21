Понятие «самоизоляция» могут закрепить на законодательном уровне. Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев рассказал «360», зачем нужны «правила игры» на будущее.

с чего всё началось

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.

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