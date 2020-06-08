Общество

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
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с чего всё началось

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАССвчера в 01:03

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В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Газета.Ruвчера в 16:22

«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Взгляд.рувчера в 14:20

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334

ТК Звездавчера в 06:10

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Lenta.ruвчера в 12:17

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334 взамен Superjet

Говорит Москвавчера в 04:27

В СФ предложили возобновить производство Ту-334 из-за проблем с SSJ 100

News.ruвчера в 01:20

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

ТАССвчера в 01:03
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Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК вчера в 14:26
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Общество

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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
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Экономика

В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020

Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год.
REGNUM 01:48
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
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Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
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КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
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Общество

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Шоу-бизнес

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Комментарий женщины Валерия назвала хамством.
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В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
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«Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы

Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
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Армия и оружие

ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей

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Общество

Собянин объявил график снятия ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям столицы, в ходе которого объявил об отмене самоизоляции, пропускного режима и графика прогулок в городе с 9 июня.
RT на русском вчера в 08:24
Общество

В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 16:23
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Поклонники давно подозревают Шейх в нетрадиционной сексуальной ориентации и в отношениях со второй солисткой "2Маши" - Марией Зайцевой.
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Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде

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В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
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Армия и оружие

Военные США не справились с задержанием российского патруля в Сирии

Военные Соединенных Штатов предприняли неудачную попытку задержания российского патруля в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.
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