Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.

с чего всё началось

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.

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