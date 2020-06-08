Общество
Газета.RuВ Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
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с чего всё началось
Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.ТАССвчера в 01:03
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