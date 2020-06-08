Общество
Газета.RuВ Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
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с чего всё началось
По словам Кутепова, распоряжением правительства РФ от 31 октября 2002 года был определен механизм завершения создания ближнемагистрального самолета Ту-334 и начала его серийного производства.ТАСС01:03
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Причиной высылки двух российских дипломатов стала вымышленная информация, заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек, 7 июня передает чешское издание «ДеникН».
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Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
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«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
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Ким Чен Ын появился на публике в необычном наряде
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Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
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Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
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Авторы украинского агентства Defense Express выразили уверенность в том, что российский танк Т-14 "Армата" не проходил в Сирии "боевое крещение".
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В сети открылся виртуальный рынок российского контента
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