Общество

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
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с чего всё началось

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

По словам Кутепова, распоряжением правительства РФ от 31 октября 2002 года был определен механизм завершения создания ближнемагистрального самолета Ту-334 и начала его серийного производства.
ТАСС01:03

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В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Газета.Ru16:22

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News.ru01:20

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Lenta.ru12:17

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Взгляд.ру14:20

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

ТАСС01:03
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Происшествия

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Общество

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Армия и оружие

Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США

Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО.
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Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
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Общество

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Общество

Ким Чен Ын появился на публике в необычном наряде

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Общество

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Экономика

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В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

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Захарова объяснила заявления о «причастности» России к протестам в США

Захарова отметила, что единственное, что связывает ситуацию в США с Россией – это то, что Москва неоднократно указывала Вашингтону на необходимость заняться «собственной внутренней политикой, прежде чем поучать всех остальных».
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Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
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Экономика

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В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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На Украине заявили о фотосессии танка Т-14 «Армата» в Сирии

Авторы украинского агентства Defense Express выразили уверенность в том, что российский танк Т-14 "Армата" не проходил в Сирии "боевое крещение".
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В сети открылся виртуальный рынок российского контента

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В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
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Армен Джигарханян госпитализирован

Ранее СМИ писали, что он госпитализирован с инсультом, но пресс-секретарь и близкие артиста это опровергли.
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В Роспотребнадзоре рассказали о видах тестирования на коронавирус

В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека.
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Как сообщает газета Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что не взирая на эпидемию коронавируса, он намерен уже в ближайшее время возобновить свои предвыборные митинги по всей стране.
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