Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.

с чего всё началось

В минувшую субботу был представлен перерасчет средств ПФР (Пенсионный Фонд России). По его результатам накопительные пенсии россиян в 2020 году повышаются на 9,13%.

В Совфеде предрекли рост пенсий россиян в 2020 году

Футбол Английских футболистов пообещали удалять с поля за кашель Футболистов английской премьер-лиги начнут удалят с поля за кашель в сторону соперников или судей.

Общество Рособрнадзор одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранным языкам Врио главы Рособрнадзор Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор поддерживает решение Минпросвещения отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, передает РИА Новости. 127

Армия и оружие Эксперты усомнились в высоком экспортном потенциале украинской системы защиты бронетехники «Акустик» Речь заходит о комплексе защиты «Акустик». Рассмотрим то, за счёт чего Украина предлагает расширять экспортную часть ВПК.

Экономика Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. 3,4K

Футбол Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости. 64

Происшествия Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. 5

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его дочки, компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 1,7K

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 630

Политика ФСБ не связывает дело Сафронова с его журналистской деятельностью 8 июля СЖР направил запрос на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью. 1

Игры Французский ритейлер назвал цену PlayStation 5 В сети вновь появились цены на PlayStation 5 — на этот раз их опубликовал французский ритейлер Carrefour. 1

Политика МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. 298

Общество В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.

Происшествия Захвативший заложника в Киеве оказался олигофреном Напомним, 3 августа неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка, расположенного в центре украинской столицы, и угрожает взорвать бомбу.

Общество Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций. 32