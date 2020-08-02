Экономика

NewInformNewInformВ Совфеде предрекли рост пенсий россиян в 2020 году

В минувшую субботу был представлен перерасчет средств ПФР (Пенсионный Фонд России). По его результатам накопительные пенсии россиян в 2020 году повышаются на 9,13%.
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с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
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Активизацию бронирований подтверждают и в АЛЕАНе, по словам коммерческого директора этого туроператора Оксаны Булах, 3 августа до 12 часов было реализовано в несколько раз больше туров, чем до этого продавалось за целый день.
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Общество

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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
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Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox

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