Экономика

NewInformNewInformВ Совфеде предрекли рост пенсий россиян в 2020 году

В минувшую субботу был представлен перерасчет средств ПФР (Пенсионный Фонд России). По его результатам накопительные пенсии россиян в 2020 году повышаются на 9,13%.
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с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
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Коммерсантъ 10:16
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Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

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Правда, после рождения первенца звезде «Холопа» удалось довольно быстро вернуть себе былые формы.
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Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

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Космос

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В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным

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Общество

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В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика

В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

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REGNUM 07:31
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Киберспорт

RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League

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В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед

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Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

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