Экономика
ИзвестияВ Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. Инициативу поддержали в Госдуме, письмо с соответствующей просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову.
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В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме.Известиявчера в 17:01
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В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020
Online47.ruвчера в 18:57
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
Энергетика
Премьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ
Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае.
ТАСС 05:47
Общество
В ПФР объяснили порядок получения 10 тыс. рублей для семей с детьми
Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил условия получения выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Профиль 05:33
Религия
Во время столкновений в Черногории пострадали четверо полицейских
Аргументы и Факты вчера в 21:24
Происшествия
В Калининградской области скончался тринадцатый пациент с COVID-19
В Калининградской области умер тринадцатый пациент, у которого был подтвержден COVID-19.
Российская газета 07:14
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Футбол
Семин может остаться в «Локомотиве»
Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.
Vprognoze.ru 06:33
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия вчера в 10:32
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Энергетика
Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу
Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии.
Российская газета 06:57
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Футбол
Клаттенбург рассказал, как заткнул Пепе в финале Лиги чемпионов
Известный в прошлом арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург вспомнил свою работу в финале Лиги чемпионов 2016 года, когда играли «Реал» и «Атлетико».
Евро-футбол.ру 07:18
Здоровье
В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:56
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Авто
На Genesis GV80 дилеры собрали почти 10 000 предзаказов
Премьера GV80 прошла в январе 2020 года. Серийное же производство новинки планируется на лето текущего года.
REGNUM 07:05
Общество
В Башкирии донорам крови установили денежные выплаты
Уфа, 14 мая 2020, 13:09 — REGNUM Донорам крови, которые переболели COVID-19, установили специальные денежные выплаты в Башкирии.
REGNUM 06:09
Политика
Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Происшествия
На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми
Российская газета 02:06
Армия и оружие
Военная колонна армии США зашла в Сирию из Ирака
«Международная коалиция направила оружие и материально техническую помощь на свои военные базы в провинции Хасака», — сказал собеседник агентства.
ИА Красная Весна 04:35
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм
Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 02:34