В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме.

с чего всё началось

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. Инициативу поддержали в Госдуме, письмо с соответствующей просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову.

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

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