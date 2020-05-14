Экономика

ИзвестияИзвестияВ Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. Инициативу поддержали в Госдуме, письмо с соответствующей просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову.
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Стоп-кран: тарифы на газ и электроэнергию предложили зафиксировать

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме.
Известиявчера в 17:01

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Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии

Российская газета03:30

Заморозка тарифов на газ и электроэнергию приведет к кризису в системе ЖКХ — источник

Телеканал 360°06:32

В СФ попросили кабмин отменить индексацию тарифов на газ и электроэнергию в 2020 году

ТАСС04:08

Коммуналка может обойтись без повышения в 2020 году

Комсомольская правда04:32

Эксперт: заморозка энерготарифов даст больше минусов, чем плюсов

РИА Новости02:58

В Совфеде предложили зафиксировать тарифы на газ и электричество

РЕН ТВвчера в 18:37

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

ТАСС 03:47
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Политика

Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
1,1K
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

РБК вчера в 07:49
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
3,5K
Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Российская газета 03:32
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,7K
Общество

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
1,1K
Авто

Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции

Компания Chevrolet представила две полицейские версии внедорожника Chevrolet Tahoe нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:01
3
Политика

Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
РИА Новости вчера в 08:22
1,6K
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова после госпитализации впал в кому

Ранее сообщалось, что отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали с пневмонией в Москве.
NewInform 02:13
10
Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
4
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Общество

Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
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Здоровье

Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
10
Культура

Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео» на СТС

Актуальные Новости 06:37
6
Общество

Приморские дальнобойщики отказались пересекать границу с Китаем

Деловое.ТВ 06:31
2
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
296
Общество

В России выявили менее 11 тысяч случаев коронавируса за сутки

За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 43 512 пациентов, 2116 человек скончались. Новые случаи выявили в 83 регионах.
Рамблер 12 мая в 03:37
282
Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
136
Общество

Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей".
Ведомости 01:47
2
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
52
Музыка

Little Big представит акустическую версию песни Uno

Говорит Москва 12 мая в 10:30
89
Футбол

Семин может остаться в «Локомотиве»

Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.
Vprognoze.ru 06:33
Кино

Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»

Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе.
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия

В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19

Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12
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