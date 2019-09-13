В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, передает ТАСС.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana.

Баскетбол В финале ЧМ по баскетболу Аргентина сыграет с Испанией Сборная Аргентины по баскетболу встречалась в полуфинале с командой Франции, над которой одержала разгромную победу со счетом 80:66.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.

Автоспорт Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.

Шоу-бизнес Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Футбол Черевченко: «Сами привезли себе голы в игре с „Зенитом“» Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата России.

Политика На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Общество В Москве зарегистрировали 110 тысяч самозанятых с начала года В столице зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года, передаёт сайт «Москва 24».

Шоу-бизнес Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

Политика Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

Единоборства Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.

Футбол Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Фигурное катание Туктамышева лидирует после короткой программы на Lombardia Trophy Чемпионка мира-2015 российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире серии "Челленджер" Lombardia Trophy в Италии.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Экономика Сменился подрядчик постройки культурного центра на острове Октябрьском Сменился подрядчик на строительство культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерово.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.