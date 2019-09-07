Техническая работа по обмену граждан России и Украины была очень непростой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными

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