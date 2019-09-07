Политика
Lenta.ruМоскалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными
Техническая работа по обмену граждан России и Украины была очень непростой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Политика
Кремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Вечерняя Москва 07:19
Космос
Солнце остынет и заморозит всю жизнь на Земле
Discover24 06:11
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Наука
Назван напиток, который доведет до рака даже здорового человека
Масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA internal medicine Американской медицинской ассоциации, показало, что люди, ежедневно употребляющие газировку, имеют более высокий риск преждевременной смерти.
Рамблер 04 сентября в 08:19
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Армия и оружие
РБК опубликовал фотографию погибших российских военных в Сирии
Накануне в Минобороны опровергали сообщения о гибели российских военных в Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:00
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Австралийский журналист заплатил за бокал пива 68 тысяч долларов
Австралийский спортивный журналист Питер Лейлор заплатил около 68 тысяч долларов за бокал пива в баре в британском Манчестере, сообщает газета Daily Mail.
РИА Новости 05:42
Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной начался
Россия включила в списки для выдачи Украине 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.
ТВ Центр 03:37
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии жалеет, что женился на Оксане Воеводиной
Ради российской модели Оксаны Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего престола, но это не помешало экс-правителю после развода сожалеть о нахлынувших на него чувствах.
OvideO.ru 08:16
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.
Нева Спорт вчера в 16:37
Политика
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Медведчук заявил о желании встретиться с Путиным на ВЭФе
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал на Восточный экономический форум и намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет «РИА Новости».
РБК 05 сентября в 05:35
Футбол
Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.
Чемпионат 06:51
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
Директору по развитию E-commerce в Москве обещают 500 тысяч рублей в месяц на руки.
Российская газета 04:47
Футбол
Оливье Жиру: «Я буду редактором журнала „Иисус“. Нужно говорить о преданности Христу»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о своем отношении к вере.
Sports.ru 06:18
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
Нева Спорт вчера в 19:32