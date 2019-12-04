Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

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