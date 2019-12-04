Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

РИА Новости03:24

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

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США снова не выдали визы российской делегации

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В Совфеде прокомментировали новый отказ в визах США делегации из России

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Дипломаты до сих пор не получили ответа по невыдаче виз делегации РФ на ГА ООН

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Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
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«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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