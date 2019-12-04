Политика
РИА НовостиВ Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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Дипломаты до сих пор не получили ответа по невыдаче виз делегации РФ на ГА ООН
Интерфаксвчера в 20:49
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Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Происшествия
При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Происшествия
В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка
Политика
В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Здоровье
Названы причины болей в правом плече и правой руке
Медицинские специалисты сообщают, что боль в правом плече и руке может совершенно не иметь ничего общего с усиленной физической нагрузкой или перенесенной травмой.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом
Наука
Создан препарат, восстанавливающий мышцы после операции
В России исследователями создан препарат, который позволяет выводить из организма пациента миорелаксанты, использующиеся для расслабления мышц во время операции.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Политика
Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
Здоровье
Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»
Сертификат на сумму 3 млн рублей 3 декабря вручил главному врачу Ирине Молчановой вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.
Политика
Украина продлила антироссийские санкции
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Культура
Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
Армия и оружие
Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
Экономика
РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках
Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева выходит замуж за Игоря Булатова
Модель Виктория Лопырева опубликовала видео с салона свадебных платьев.
Авто
В ноябре продажи АвтоВАЗа снизились на 7%
Происшествия
В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий
Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.