Общество
РИА НовостиВ Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Читать в источнике
Оценить135
с чего всё началось
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене. Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.РИА Новости08:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Спорт
IAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов
Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Авто
VW T-Cross получит самый мощный двигатель из всех
Американцы пропускают самый маленький внедорожник Volkswagen, T-Cross, но в Европе модельный ряд был расширен, чтобы включить более мощный вариант двигателя.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Международный арбитраж рассмотрит возражения о незаконности по иску «Приватбанка» к России
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, удовлетворил ходатайство РФ о рассмотрении возражений о незаконности в разбирательстве с "Приватбанком".
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Армия и оружие
Шведские военные обвинили российское судно в нарушении границ
«Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны», — цитирует сообщение ведомства ТАСС в пятницу, 22 ноября.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Экономика
Прогноз: российский рынок видеоигр станет третьим по величине в Европе
Согласно прогнозам, в этом году Россия станет третьим по величине европейским рынком видеоигр, обогнав Францию по общему объёму выручки.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Игры
Игроки Warframe смогут построить собственный космический корабль
Чтобы принять участие в звёздных войнах, игроки смогут обзавестись собственным кораблём.
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Здоровье
Мясников: при каких симптомах следует срочно обращаться к врачу
Столичный доктор Александр Мясников назвал пять опасных смертельных симптомов рака, при возникновении которых следует срочно обращаться к медицинским специалистам.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Путин встретится с президентом Азербайджана в Петербурге 20 декабря
Футбол
«Локомотив» благодаря дублю Крыховяка обыграл «Тамбов» в РПЛ
В российской премьер-лиге стартовал 17 тур. Первым матчем программы стала встреча в Саранске, где "Тамбов" принимал московский "Локомотив".
Общество
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Кино
В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост»
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Гаджеты
Google хочет перевести Android на основное ядро Linux
По состоянию на февраль 2018 года общее ядро Android (в которое производители вносят дополнительные изменения) имеет более 32 000 дополнений и более 1500 удалений по сравнению с основной версией Linux 4.14.0.