Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Читать в источнике
Комментировать391
с чего всё началось

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене. Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости08:46

Подробнее о событии

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

RT на русском15:04

В Совфеде призвали россиян не ходить на концерты Ротару

Московский Комсомолец11:55

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Известия13:22

Россиян призвали игнорировать концерты Ротару

URA.Ru12:29

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РБК14:59

В Совфеде призвали россиян бойкотировать Ротару: Лучший ответ — пустые места!

Life.ru10:23

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости08:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:53, Ашберн
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

REGNUM 19:23
Общество

Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах

Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения.
Национальная служба новостей 12:46
Общество

Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей

Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Похвистнево-Информ вчера в 19:36
Наука

Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур

Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Planet Today 08:00
Политика

США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Lenta.ru 19:06
Культура

Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

Слово и Дело 02:42
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру 04:32
Спорт

World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
RT на русском 13:44
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Единоборства

Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг

Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Allboxing.ru 05:52
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Goroday.ru 18:27
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
RT на русском 00:48
Авто

Volkswagen презентовал электрический универсал ID. Space Vision

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen провел презентацию концептуальной модели ID.
Somanyhorses 20 ноября в 03:57
Футбол

Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал игру Неймара в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:0).
Чемпионат 19:37
Общество

В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

РИА Новости 18:55
Общество

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
РБК 14:26
Общество

Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Накануне.Ru вчера в 16:41
Политика

«Морское дело» Украина — Россия: Гаагский трибунал начал слушания

В четверг, 21 ноября, в Гааге начались первые слушания по "морскому делу" Украины против России по поводу нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Азовском море.
Украина.ру вчера в 10:08
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Армия и оружие

Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35

Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Lenta.ru вчера в 08:09
Политика

В военную доктрину России могут внести изменения

Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Московский Комсомолец 07:13
Происшествия

Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви

Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
Lenta.ru 20:14
Армия и оружие

США потеряли беспилотник в небе над Ливией

Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей.
REGNUM 20:43
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

RT на русском 03:09
Космос

Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний

Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Интересант вчера в 04:15
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском вчера в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное