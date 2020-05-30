Политика
РИА НовостиВ Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита G7 до сентября. Кроме того, он сообщил, что намерен пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. До этого Трамп заявлял в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября и планирует пригласить на него Россию, передает телеканал CNN.РБКвчера в 21:07
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Политика
Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.
Газета.Ru 07:00
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM 01:11
Общество
В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Петербурга
В Челябинской области власти решили отменить карантин для приезжающих из Петербурга и других уголков России.
Мойка78 06:46
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок
В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
Lenta.ru 07:34
Кино
Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет
Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда вчера в 18:02
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время 29 мая в 11:01
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Культуромания вчера в 09:46
Шоу-бизнес
«Меняю гардероб, опять»: Ольга Картункова начала стремительно полнеть
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Экономика
Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать
Правительство Германии уладило разногласия с Еврокомиссией (ЕК) по поводу многомиллиардного плана спасения крупнейшего европейского авиаперевозчика — немецкой компании Lufthansa.
Lenta.ru 04:03
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
Космос
Российско-американский эксперимент SIRIUS перенесли из-за пандемии
Совместный изоляционный эксперимент Института медико-биологических проблем РАН и программы по исследованию человека NASA SIRIUS перенесли с ноября 2020 года на май 2021-го из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:24
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 28 мая в 20:00
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Происшествия
В Москве неизвестные побили мужчину и забрали у него 12 млн рублей
В Москве на мужчину напали двое неизвестных в масках и похитили у него рюкзак с 12 млн рублей.
RT на русском 04:47
Здоровье
Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России
Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 04:34
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Происшествия
Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске
Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
Регион online 02:32
Футбол
Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»
Бомбардир.ру 06:07
Единоборства
Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
RT на русском 02:34
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Происшествия
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Общество
«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос
Новосибирский государственный научный центр «Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапывать в нос.
РБК вчера в 05:47