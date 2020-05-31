Коронавирус
РИА НовостиВ Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. Косачев заявил, что оценка Трапом нынешнего формата G7 как устаревшего является справедливой и своевременной.
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении отложить саммит G7 и пригласить на него Россию. Также Трамп заявил, что, по его мнению, G7 является устаревшей группой стран.RT на русском06:16
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Сенатор Косачев отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
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