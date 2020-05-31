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РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. Косачев заявил, что оценка Трапом нынешнего формата G7 как устаревшего является справедливой и своевременной.
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с чего всё началось

Косачёв оценил заявление Трампа о планах пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении отложить саммит G7 и пригласить на него Россию. Также Трамп заявил, что, по его мнению, G7 является устаревшей группой стран.
RT на русском06:16

Подробнее о событии

Косачев: Россия готова участвовать в саммите G7 только на равных

Коммерсантъ07:45

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию в G7

РБК07:43

Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7

Российская газета07:08

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

РИА Новости07:09

Косачёв оценил заявление Трампа о планах пригласить Россию на G7

RT на русском06:16

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Газета.Ru06:16

Сенатор Косачев отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

Национальная служба новостей05:08
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Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
1,2K
Политика

Песков отказался от рукопожатий при встречах

Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, более 171 тысячи вылечились.
РИА Новости 08:25
Киберспорт

Названа дата выхода Satisfactory в ранний доступ в Steam

Изначально студия Coffee Stain хотела выпустить Satisfactory 2 в Steam июня 2020 года, однако разработчики сообщили, что они просто не успевают, и, таким образом, игра появится в библиотеке сервиса 8 июня 2020-го.
REGNUM 29 мая в 22:38
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
35
Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
5
Происшествия

Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске

Телеканал 360° 07:37
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Происшествия

Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

РБК 07:56
360
Политика

Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 07:40
8
Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
56
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
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Армия и оружие

Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию

Недвижимость.RU 06:31
1
Общество

Пригожин обвинил Шнурова в разжигании революции

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в разжигании революции.
Lenta.ru 08:14
36
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Футбол

Чемпионат Украины. «Шахтер» принимает киевское «Динамо»

Sports.ru 04:05
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,9K
Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество

Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

РБК 05:50
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

РИА Новости 08:19
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Армия и оружие

В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков

"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
2
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
254
Футбол

Месси считает, что мир не будет прежним после пандемии коронавируса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о том, что будет после окончания пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 07:59
Общество

Власти Норвегии назвали карантин бесполезным

По словам главы института общественного здравоохранения Норвегии Камиллы Столтенберг, страна могла и не вводить карантинные меры, чтоб избежать распространения вируса достаточно было бы просто соблюдать меры предосторожности, оставив открытыми границы страны.
RuNews24.ru 05:21
48
Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
7
Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
10
Происшествия

Протесты в США не утихают, полиция Миннесоты стреляет по журналистам

Известно, что в отношении сотрудников прессы полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули, а вечером 30 мая был ранен фотограф Том Авилес.
Деловое.ТВ 08:04
21
Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру 28 мая в 09:18
4
Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
68
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
20
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