Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении отложить саммит G7 и пригласить на него Россию. Также Трамп заявил, что, по его мнению, G7 является устаревшей группой стран.

с чего всё началось

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. Косачев заявил, что оценка Трапом нынешнего формата G7 как устаревшего является справедливой и своевременной.

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

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