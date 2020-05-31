Политика
РИА НовостиВ Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. Косачев заявил, что оценка Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего является справедливой и своевременной.
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Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой. Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 08:56
с чего всё началось
Такую точку зрения в своем Twitter-аккаунте озвучил председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя намерение хозяина Белого дома перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него РФ, сообщает Российский Диалог.Российский Диалог09:59
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Сенатор Косачев отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Национальная служба новостей05:08
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Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что подъем второй волны коронавирусной инфекции возможен осенью, когда будет активно распространяться ОРВИ.
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Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
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Бернс отправил Вудли в нокдаун на UFC on ESPN 9
Бразильский боец Гилберт Бернс победил американца Тайрона Вудли в турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. Судьи приняли единогласное решение в пользу бразильца — 50-45, 50-44, 50-44.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
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Общество
В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации
В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для жителей других субъектов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины.
Life.ru 09:09
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Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
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Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса
В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса.
Взгляд.ру 08:18
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Тарантас Ньюс вчера в 03:16
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Путин предложил определить шаги России после открытия границ
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Происшествия
Двое боевиков ликвидированы в Сунже
Вести.Ru вчера в 12:05
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Испания намерена продлить режим повышенной готовности в последний раз
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Газета.Ru 08:43
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Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем.
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Политика
Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
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Армия и оружие
Русский ответ. Почему американцы не рискнут атаковать Россию
По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море.
BaltNews.lt 06:00
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Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня
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Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22