с чего всё началось

Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой. Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. Косачев заявил, что оценка Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего является справедливой и своевременной.

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 128

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 94

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Политика МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России. 164

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Единоборства Бернс отправил Вудли в нокдаун на UFC on ESPN 9 Бразильский боец Гилберт Бернс победил американца Тайрона Вудли в турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. Судьи приняли единогласное решение в пользу бразильца — 50-45, 50-44, 50-44.

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Политика Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса. 3

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Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 137

Общество Испания намерена продлить режим повышенной готовности в последний раз Испанские власти собираются в последний раз, до 21 июня, продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса. 1

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина подала в суд на отца В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина. 15

Политика Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем. 283

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