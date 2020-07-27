Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ru12:47

Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню

Рамблер12:29

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском08:56

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tv09:26

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известия08:11

Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

REGNUM07:37

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей07:26
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Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
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Общество

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 27 числа уже выпало более половины июльской нормы осадков.
RT на русском 13:22
Происшествия

Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы

РИА Новости 09:05
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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Происшествия

В Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи

В Крыму мужчина с ножом напал на врача скорой помощи, приехавшего по вызову в связи с агрессивным поведением пациента.
RT на русском 11:17
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Происшествия

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
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Экономика

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 10:53
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Экономика

Треть экономики России отработала в убыток

Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru 02:07
Кино

Netflix анонсировал приквел к сериалу «Ведьмак»

Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной "Ведьмака".
ТАСС 12:45
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Армия и оружие

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело 04:03
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
1,5K
Армия и оружие

Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем

RT на русском 12:57
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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
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Происшествия

Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Авто

В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»

В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 08:05
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Общество

Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
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Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
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Происшествия

ГУМВД сообщило о восьмерых погибших в ДТП под Волгоградом

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД России, после снятия крыши машины обнаружены еще три тела, всего погибли шесть женщин и двое мужчин.
Известия 07:16
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса

Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
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Общество

Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40
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Происшествия

Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы

Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
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Общество

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отгрузка необычных кросс-универсалов в спецверсии Quest в дилерские центры Lada уже началась.
Новые автомобили 10:23
75
Армия и оружие

В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном

ИА Красная Весна 09:36
26
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Политика

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
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