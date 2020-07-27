Экономика
RT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостейвчера в 07:26
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Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 вчера в 03:02
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь вчера в 04:54
Игры
VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания
Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru вчера в 13:16
Армия и оружие
Ким Чен Ын предрек КНДР вечную безопасность в статусе ядерной державы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что силы стратегического сдерживания навсегда обеспечат национальную безопасность Северной Корее, как стране, обладающей ядерным оружием.
Политика Сегодня вчера в 22:54
Политика
Дегтярев объяснил отказ выйти к протестующим работой
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители имеют право требовать открытого суда над бывшим главой региона Сергеем Фургалом.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Религия
Храм Евфросинии Московской поздравил прихожан с Днём крещения Руси
Поздравив котловчан с праздником, духовенство призвало их не забывать о людском долге верующих людей – быть милосердными и трудолюбивыми.
Наш район Котловка вчера в 10:47
Экономика
Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий в России
В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в России до 2024 года.
RT на русском вчера в 22:33
Общество
Биолог рассказал, почему для россиян вино вреднее, чем для европейцев
Вино несет для здоровья россиян больший вред, чем для европейцев, поскольку в нашей стране не сформирована многолетняя винная культура.
РЕН ТВ вчера в 22:08
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия
На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк
ТАСС вчера в 13:29
Общество
В Приамурье заработают рестораны и кинотеатры
В Благовещенске и Свободном с 1 августа снова откроются рестораны и кинотеатры.
Российская газета 00:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Общество
Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Здоровье
Врач рекомендует при ожирении отказаться от диет
Диета всего лишь приостановит процесс ожирения, но не решит проблему. Ковальков отметил, что помочь с таким заболеванием может только врач.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
Авто
Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
По информации издания, легендарная модель южнокорейского производства обзавелась спортивной версией.
Лезги газет вчера в 17:21
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия
Похищенного у липчанина питона выпустили на Тракторном
Согласно материалам дела 1 мая 2020 года, Михаил уехал в командировку, недолго думая, с утра, подсудимая разместила в интернете объявление о продаже змеи, указав, что это «королевский питон».
ГТРК Липецк вчера в 05:57
Политика
Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен диагностирована коронавирусная инфекция.
Страна Советов on-line вчера в 12:26
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM вчера в 08:37
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета вчера в 06:26