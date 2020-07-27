Экономика
RT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостей07:26
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Кино
Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»
Культуромания вчера в 12:10
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Политика
ВЦИОМ: более половины россиян положительно относятся к Лукашенко
К президенту Белоруссии Александру Лукашенко 52% граждан России относятся положительно. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 06:25
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Игры
World of Warcraft: Shadowlands получила квалификацию для Xbox Series X
Будем ждать будущих анонсов, а пока поклонники игры продолжают тестировать Shadowlands. Релиз расширения состоится осенью.
Игромания.ру 10:03
Транспорт
«Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах
На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Москва 24 09:54
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru вчера в 08:02
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Коммерсантъ 08:41
Общество
WSJ: сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года
Сотрудники американской корпорации Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 10:06
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Общество
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
Футбол
«Кубань» представила новую эмблему в виде солнца
Спорт-Экспресс 11:09
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР заявления Киева о нарушении перемирия назвали провокацией
В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Интерфакс 07:51
Происшествия
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
Футбол
Клопп прокомментировал переход Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»
ProstoProSport 08:40