Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей07:26

Подробнее о событии

В Совете Федерации не видят экономических оснований для деноминации рубля

Экономика сегодня11:22

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tv09:26

Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

REGNUM07:37

Совет Федерации оценил деноминацию рубля

Рамблер08:28

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известия08:11

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском08:56

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей07:26
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Кино

Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»

Культуромания вчера в 12:10
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Общество

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
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Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Происшествия

Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы

Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
1,5K
Политика

ВЦИОМ: более половины россиян положительно относятся к Лукашенко

К президенту Белоруссии Александру Лукашенко 52% граждан России относятся положительно. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 06:25
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Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
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Игры

World of Warcraft: Shadowlands получила квалификацию для Xbox Series X

Будем ждать будущих анонсов, а пока поклонники игры продолжают тестировать Shadowlands. Релиз расширения состоится осенью.
Игромания.ру 10:03
Транспорт

«Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах

На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Москва 24 09:54
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,6K
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
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Футбол

Дзюба второй год подряд назван лучшим игроком чемпионата России

Вести.Ru 11:38
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Авто

BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru вчера в 08:02
49
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге

Коммерсантъ 08:41
5
Общество

WSJ: сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года

Сотрудники американской корпорации Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 10:06
Путешествия

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru 07:56
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Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
170
Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
65
Общество

Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии

«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
21
Футбол

«Кубань» представила новую эмблему в виде солнца

Спорт-Экспресс 11:09
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Происшествия

Аниматоры в полицейской форме со стрельбой задержали туриста в Сочи

Вести.Ru 11:05
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР заявления Киева о нарушении перемирия назвали провокацией

В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Интерфакс 07:51
7
Происшествия

Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
49
Футбол

Клопп прокомментировал переход Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»

ProstoProSport 08:40
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