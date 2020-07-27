В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостейвчера в 07:26
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