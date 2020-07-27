Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.В источнике
С чего всё началось
Национальная служба новостей

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостейвчера в 07:26
Подробнее о событии
News.ru

В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ruвчера в 12:47
Рамблер

Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню

Рамблервчера в 12:29
RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русскомвчера в 08:56
Piter.tv

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tvвчера в 09:26
Известия

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известиявчера в 08:11
REGNUM

Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

REGNUMвчера в 07:37
Национальная служба новостей

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостейвчера в 07:26
Реклама
Реклама
Реклама

Термиты построили гнезда в соответствии с кривизной поверхности

Биологи и математики смоделировали строительство гнезд термитов рода Nasutitermes — оказалось, что термиты строят тоннели в соответствии с локальной кривизной поверхности, при этом характерная толщина тоннелей приблизительно равна размеру термита.
N+103:32

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
868
Реклама

Соперница Лукашенко оставила без ответа вопрос о Крыме

Светлана Тихановская (на фото), конкурент нынешнего главы Белоруссии Александра Лукашенко на выборах президента республики, в беседе с журналистом издания "Медуза" отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крымского полуострова.
Ореанда-Новостивчера в 10:19
4
Реклама