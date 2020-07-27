Экономика
RT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
Читать в источнике
Оценить143
с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостейвчера в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Футбол
Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»
55-летний специалист сменил в должности главного тренера команды Андрея Талалаева. С 2016 года Осинькин возглавлял "Чертаново".
РИА Новости 02:28
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российский автогигант "АвтоВАЗ" официально презентовал новый вариант исполнения кросс-универсала Lada Largus Cross в особой комплектации Quest.
Новые автомобили вчера в 23:03
Армия и оружие
Парад ВМФ России вызвал неоднозначную реакцию за рубежом
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
Тоже по 10 тыс. на каждого. На детей от 16 до 18 лет выплатят пособие
Ряд российских граждан остался недоволен, что выплаты, введенные президентов РФ, касаются только семей с детьми до 16 лет.
Evo-rus.com 01:25
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета вчера в 02:37
Футбол
Лингард лишил болельщика выигрыша на последней минуте сезона
Болельщик Энтони Джонсон перед началом сезона сделал ставку на то, что Лингард не забьет ни одного мяча и не отдаст ни одной результативной передачи в чемпионате-2019/2020.
ProstoProSport вчера в 06:55
Футбол
Месси стал лучшим дриблером в сезоне чемпионата Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим дриблером чемпионата Испании в прошедшем сезоне, сообщает Marca.
Газета.Ru 01:51
Экономика
Как изменится УСН в 2021 году: читаем свежие поправки в Налоговый кодекс
С января 2021 года «упрощенщиков» ждут важные изменения.
Бухонлайн вчера в 02:26
Экономика
РБК: Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать в сервис аренды самокатов
Совместное предприятие (СП) Mail.ru Group и Сбербанка «О2О Холдинг» ведет переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, рассказали РБК три источника.
Ведомости 02:23
Общество
Учителя получат доплаты за классное руководство с 1 сентября
Обеспечить учителей дополнительными денежными выплатами предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Слово и Дело вчера в 12:19
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Певица Виктория Дайнеко уже третий месяц находится в США с ребенком и никак не может покинуть страну.
CT news вчера в 06:43
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru вчера в 09:12
Игры
Project Athia от Square Enix получит открытый мир и трассировку лучей
PS5 значительно улучшает графику: например, благодаря внедрению отражений на основе технологии трассировки лучей.
3DNews 02:24
Культура
Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года
Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.
РБК 02:38
Единоборства
Бой Олейника и Льюиса возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе
РИА Новости 01:42
Шоу-бизнес
Фото кормления грудью тучной модели Эшли Грэм взорвало Сеть
Известная плюс-сайз модель из Соединенных Штатов Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых кормит ребенка грудью.
Московский Комсомолец 02:35
Футбол
28 июля Луческу планирует прилететь в Киев
Ожидается, что 28 июля румынский специалист прибудет в Киев на чартерном самолете, чтобы поставить точку в этой «детективной» истории.
Metaratings вчера в 14:00
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»
«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».
Спорт день за днем вчера в 11:56
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Здоровье
В Минздраве назвали способ похудения на арбузах
Многие диетологи утверждают, что употребляя мякоть арбуза, можно избавиться от лишних килограммов.
Pravda.Ru вчера в 07:58