Экономика
RT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостейвчера в 07:26
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Происшествия
Пять пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области
Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 104 новосибирцев, шесть пациентов скончались.
Вести Новосибирск 00:25
Общество
В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса
"Пластиковое загрязнение уже было одной из самых больших угроз для нашей планеты до вспышки коронавируса", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон, добавив, что "внезапный бум ежедневного употребления определённых продуктов, чтобы обезопасить людей и остановить болезнь, усугубляет ситуацию".
Царьград 00:18
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 со сработавшим датчиком неисправности
Москва, 28 июля 2020, 08:55 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» со сработавшим датчиком неисправности штатно сел грузовой самолет Ту-204, выполнявший рейс из Лейпцига.
REGNUM 01:55
Происшествия
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Две женщины с коронавирусом скончались в Удмуртии, число жертв инфекции в регионе достигло 46 человек, сообщает оперштаб республики.
РИА Новости 01:54
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Культура
«Любили ли вы Высоцкого настолько, чтобы простить ему "Спасибо, что живой"?»: журналист — о творчестве артиста
Журналист Артем Краснов, как положено любому поклоннику барда и актера, пересмотрел в этот день фильм «Спасибо, что живой».
Уфа1.ру 01:16
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с 19-летней девушкой
Как отмечается, 26 июля артисту исполнилось 50 лет.
Discover24 вчера в 02:58
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 26 июля в 17:50
Футбол
Роналду отпраздновал титул чемпиона Италии на яхте с девушкой и детьми
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с яхты, где он находился со своей девушкой Джорджиной и детьми.
Чемпионат вчера в 18:38
Общество
«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров
Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей.
РБК 01:20
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты вчера в 11:09
Общество
В Астраханской области 17 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ребята сдали экзамен на 100 баллов. В связи со сложившейся эпидобстановкой ЕГЭ в этом году проходило необычно.
Астрахань FM вчера в 09:53
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
Россия стала 20-й в рейтинге доступности бензина в Европе
Меньше всего топлива смогут приобрести жители Украины: на среднемесячную зарплату в этой стране возможно купить лишь 395 литров бензина.
Телеканал 360° вчера в 01:23
Происшествия
В Крыму возбуждено дело после нападения на врача скорой помощи
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство врача Центра медицины катастроф, выехавшего на вызов к пациенту.
Российская газета вчера в 16:10
Политика
Посол России в ФРГ рассказал о реакции властей страны на санкции США
Власти Германии единодушно отвергают возможные санкции США, угрожающие завершению строительства «Северного потока – 2». Об этом 27 июля заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Известия вчера в 09:56
Религия
28 июля православные отмечают День крещения Руси
Inc-news.ru 00:22
Наука
Для слабовидящих людей создана виртуальная собака-поводырь
Виртуальная «собака-поводырь» направляет слабовидящего человека по правильному маршруту.
Evo-rus.com 01:06
Политика
Киев высказался в пользу возвращения российских офицеров в состав СЦКК
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет возвращения российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).
RT на русском вчера в 14:43
Армия и оружие
В Сети показали фото подводника США с лазерным оружием
На просторах Сети опубликовано фото, которое демонстрирует подводника США.
Актуальные Новости вчера в 11:47
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16