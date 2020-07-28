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Предложение провести деноминацию рубля прокомментировали в Совфеде

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение о деноминации рубля в России. По его словам, покупательная способность отечественной валюты не изменится, даже при условии проведении финансовой процедуры.В источнике
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News.ru

В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ruвчера в 12:47
Рамблер

Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню

Рамблервчера в 12:29
REGNUM

Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

REGNUMвчера в 07:37
RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русскомвчера в 08:56
Известия

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известиявчера в 08:11
Piter.tv

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tvвчера в 09:26
Национальная служба новостей

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостейвчера в 07:26
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Известия06:39
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01
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Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК06:30
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