Предложение провести деноминацию рубля прокомментировали в Совфеде
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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение о деноминации рубля в России. По его словам, покупательная способность отечественной валюты не изменится, даже при условии проведении финансовой процедуры.В источнике
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