Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.

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