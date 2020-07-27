Экономика
RT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостейвчера в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество
Россияне массово отказываются от электронных трудовых книжек
Почти две трети россиян (63%) не хотят создавать электронные трудовые книжки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
URA.Ru 00:55
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa вчера в 16:26
Здоровье
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 06:43
Наука
В Африке нашли череп предка американских крокодилов
Остатки крокодила C. checchiai впервые были найдены специалистами в Ливии в тридцать восьмом году.
ToDay News Ufa вчера в 18:46
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском вчера в 13:22
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Гаджеты
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Неожиданной для всех Apple дополнила свой интернет-магазин новым аксессуаром в виде кабеля Thunderbolt 3 Pro.
The GEEK вчера в 15:23
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета вчера в 15:13
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru вчера в 10:43
Здоровье
Более 13 тысяч зараженных коронавирусом выявили в Иркутской области
В Иркутской области за последние сутки количество зараженных коронавирусом составило 13 134 человека.
АиФ Иркутск 00:40
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru вчера в 11:44
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Общество
Яна Соболь стала и. о. министра экономического развития Приангарья
С 28 июля временно исполняющей обязанности министра экономического развития Иркутской области назначена Яна Вадимовна Соболь.
Московский Комсомолец 00:54
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронвирусом
Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован после контакта больным коронавирусом.
Газета.Ru 01:15
Политика
Посол Украины пригрозил России отключением от SWIFT
Посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко заявил, что скоро санкции против России начнут усиливаться.
Политическая Экспертиза вчера в 14:10
Авто
Онлайн-продажи автомобилей в России резко подскочили на фоне пандемии
Коронавирусная пандемия ускорила рост продаж автомобилей в онлайн-сегменте в России.
NewInform 01:13
Финансы
Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов
Для сравнения, в марте отток из девяти системно значимых банков составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти банков, в мае — $505 млн из семи кредитных организаций.
РБК 01:00
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news вчера в 03:32
Общество
В Кузбассе выявлены десятки новых носителей коронавируса
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3329 пациентов с коронавирусом, 1979 человек выздоровели, 21 пациент скончался.
REGNUM вчера в 00:46
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
Здоровье
Кого в Алтайском крае тестируют на коронавирус бесплатно
Замруководителя регуправления Роспотребнадзора Ульяна Калинина дала разъяснения по вопросу обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Kursk.com 00:52