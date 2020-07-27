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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.В источнике
С чего всё началось
Национальная служба новостей

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей27 июля в 07:26
Подробнее о событии
News.ru

В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ru27 июля в 12:47
Известия

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известия27 июля в 08:11
Piter.tv

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tv27 июля в 09:26
RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском27 июля в 08:56
Рамблер

Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню

Рамблер27 июля в 12:29
REGNUM

Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

REGNUM27 июля в 07:37
Национальная служба новостей

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна

38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна Напомним, что у Алены Водонаевой есть девятилетний сын Богдан, который родился в браке журналистки с бизнесменом, кандидатом политических наук Алексеем Малакеевым.
Вокруг ТВвчера в 03:20
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости17:51
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Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru28 июля в 03:27
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