Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей07:26

Подробнее о событии

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском08:56

Совет Федерации оценил деноминацию рубля

Рамблер08:28

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известия08:11

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей07:26

Рубль назвали пасынком мировой финансовой системы

REGNUM07:56
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
RT на русском 08:16
Происшествия

В Саратове трехлетний ребенок скончался после падения с восьмого этажа

По данным интернет-ресурса, из окна восьмого этажа дома №65 по улице Кутякова выпала трехлетняя девочка.
Репортер64 07:18
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

РИА Новости 08:28
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Общество

Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.
РИА Новости 08:13
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Интерфакс 25 июля в 06:51
10K
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
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Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
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Кино

В Узбекистане снимут фильм о пленных японцах Второй мировой

Ташкент, 27 июля 2020, 15:35 — REGNUM В Узбекистане планируют снять фильм «Аромат Сакуры» о пленных японцах, которые оказались в Узбекистане во время Второй мировой войны, сообщили 27 июля в национальном агентстве «Узбеккино».
REGNUM 08:35
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
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Общество

СК проверяет данные об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Сегодня, 27 июля, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о намерении направить в федеральные Генпрокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации об истязании несовершеннолетних воспитанников монастыря.
Газета.Ru 08:25
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Авто

Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани

Астрахань, 27 июля 2020, 14:33 — REGNUM Российская компания Aurus вывела на испытания в Астрахани внедорожник Komendant.
REGNUM 07:33
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще

Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий.
SM News 04:21
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Армия и оружие

Российский «Солнцепек» вошел в пятерку самого продаваемого оружия

Тяжелая огнеметная систем ТОС-1А "Солнцепек" стабильно входит в пятерку самого продаваемого вооружения для сухопутных войск, рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Вести.Ru 07:21
Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
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Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на игристое вино в России - с 1 января 2021 года она может вырасти на 3%, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regilaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
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Шоу-бизнес

Элджей и Анастасия Ивлеева заразились коронавирусом

«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», — написала Ивлеева в своем Instagram.
Собака.ru 04:10
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Происшествия

Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы

РИА Новости 09:05
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Авто

«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Культура

Стало известно, когда выйдет новый сингл BTS на английском языке

РИА Новости 08:59
Политика

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
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Армия и оружие

Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

РБК 07:52
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Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
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Кино

Герой Киану Ривза в «Константине» мог повстречать Иисуса Христа

Одно из мероприятий виртуального Comic-Con было посвящено 15-летней годовщине со дня выхода фильма «Константин».
Popcornnews.ru 04:15
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
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