Экономика
RT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостей07:26
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Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
RT на русском 08:16
Происшествия
В Саратове трехлетний ребенок скончался после падения с восьмого этажа
По данным интернет-ресурса, из окна восьмого этажа дома №65 по улице Кутякова выпала трехлетняя девочка.
Репортер64 07:18
Общество
Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.
РИА Новости 08:13
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс 25 июля в 06:51
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Кино
В Узбекистане снимут фильм о пленных японцах Второй мировой
Ташкент, 27 июля 2020, 15:35 — REGNUM В Узбекистане планируют снять фильм «Аромат Сакуры» о пленных японцах, которые оказались в Узбекистане во время Второй мировой войны, сообщили 27 июля в национальном агентстве «Узбеккино».
REGNUM 08:35
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Общество
СК проверяет данные об истязании детей в Среднеуральском монастыре
Сегодня, 27 июля, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о намерении направить в федеральные Генпрокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации об истязании несовершеннолетних воспитанников монастыря.
Газета.Ru 08:25
Авто
Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани
Астрахань, 27 июля 2020, 14:33 — REGNUM Российская компания Aurus вывела на испытания в Астрахани внедорожник Komendant.
REGNUM 07:33
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще
Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий.
SM News 04:21
Армия и оружие
Российский «Солнцепек» вошел в пятерку самого продаваемого оружия
Тяжелая огнеметная систем ТОС-1А "Солнцепек" стабильно входит в пятерку самого продаваемого вооружения для сухопутных войск, рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Вести.Ru 07:21
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на игристое вино в России - с 1 января 2021 года она может вырасти на 3%, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regilaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
Шоу-бизнес
Элджей и Анастасия Ивлеева заразились коронавирусом
«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», — написала Ивлеева в своем Instagram.
Собака.ru 04:10
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Авто
«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Кино
Герой Киану Ривза в «Константине» мог повстречать Иисуса Христа
Одно из мероприятий виртуального Comic-Con было посвящено 15-летней годовщине со дня выхода фильма «Константин».
Popcornnews.ru 04:15
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37