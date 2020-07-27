Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.

Футбол «Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

Общество Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 76

Кино В Узбекистане снимут фильм о пленных японцах Второй мировой Ташкент, 27 июля 2020, 15:35 — REGNUM В Узбекистане планируют снять фильм «Аромат Сакуры» о пленных японцах, которые оказались в Узбекистане во время Второй мировой войны, сообщили 27 июля в национальном агентстве «Узбеккино».

Происшествия В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 61

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *. 1,2K

Общество Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области. 1

Общество СК проверяет данные об истязании детей в Среднеуральском монастыре Сегодня, 27 июля, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о намерении направить в федеральные Генпрокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации об истязании несовершеннолетних воспитанников монастыря. 22

Авто Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани Астрахань, 27 июля 2020, 14:33 — REGNUM Российская компания Aurus вывела на испытания в Астрахани внедорожник Komendant. 36

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий. 3

Армия и оружие Российский «Солнцепек» вошел в пятерку самого продаваемого оружия Тяжелая огнеметная систем ТОС-1А "Солнцепек" стабильно входит в пятерку самого продаваемого вооружения для сухопутных войск, рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 241