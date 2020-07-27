Экономика
RT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
Читать в источнике
Оценить186
Курс рубля — поле для спекулянтов, не только международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются спекулировать на этой ниве.
— Сергей Калашников, российский политикREGNUM 27 июля в 07:56
с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостей27 июля в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество
Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира
Общая стоимость 100 самых дорогих брендов составила $2,54 трлн.
ТАСС 03:19
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Футбол
Глушаков попросился обратно в «Спартак»
Lenta.ru 27 июля в 06:15
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
Политика
Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций.
РИА Новости 00:03
Гаджеты
Realme представила новый недорогой смартфон Realme C15
Astera вчера в 09:30
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Единоборства
Тренер Фергюсона ждет срыва боя Хабиба против Гэтжи
Allboxing.ru 03:24
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Моторная гамма нового Carnival в Южной Корее представлена 3,5-литровым 294-сильным бензиновым и 2,2-литровым 202-сильным дизельным агрегатами.
Tvoe-avto.com 03:53
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году
Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
Мойка78 03:38
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Происшествия
На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы
В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео.
ТАСС 03:22
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
Экономика
Отельеры и рестораторы больше всех сократили расходы на зарплаты
В апреле расходы компаний на зарплаты падали на 6%, в мае — на 8%.
Известия вчера в 18:00
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
Анна Седокова очень долго искала любовь, раз за разом разочаровываясь в мужчинах. И все же Янис Тимма смог растопить ее сердце.
StarHit.ru вчера в 21:00
Финансы
Экономист дал россиянам советы на случай обвала курса рубля
Экономисты дали россиянам ряд советов. Они пояснили, что делать в случае обвала рубля.
ToDay News Ufa вчера в 04:14
Общество
С местами для учащихся напряженно: новую школу в Академическом сдадут на год раньше
Новую школу в районе пересечения Амундсена и Сахарова собираются сдать на год раньше, чем планировалось.
Екатеринбург Онлайн 03:26
Общество
В России за сутки умерли 169 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 169 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.
РБК 03:49
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия вчера в 17:51
Армия и оружие
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Piter.tv вчера в 08:22