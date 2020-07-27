Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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Сергей Калашников
Курс рубля — поле для спекулянтов, не только международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются спекулировать на этой ниве.
— Сергей Калашников, российский политикREGNUM 27 июля в 07:56
с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей27 июля в 07:26

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В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

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Известия27 июля в 08:11

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском27 июля в 08:56

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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Общество

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Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
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Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины

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Realme представила новый недорогой смартфон Realme C15

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Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Тренер Фергюсона ждет срыва боя Хабиба против Гэтжи

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Авто

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Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году

Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
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Экономика

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
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Общество

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
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На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы

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Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
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Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Экономика

Отельеры и рестораторы больше всех сократили расходы на зарплаты

В апреле расходы компаний на зарплаты падали на 6%, в мае — на 8%.
Известия вчера в 18:00
Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
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Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи

Анна Седокова очень долго искала любовь, раз за разом разочаровываясь в мужчинах. И все же Янис Тимма смог растопить ее сердце.
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Финансы

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Экономисты дали россиянам ряд советов. Они пояснили, что делать в случае обвала рубля.
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Общество

С местами для учащихся напряженно: новую школу в Академическом сдадут на год раньше

Новую школу в районе пересечения Амундсена и Сахарова собираются сдать на год раньше, чем планировалось.
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Общество

В России за сутки умерли 169 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 169 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

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Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали

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Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

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