Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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Сергей Калашников
Курс рубля — поле для спекулянтов, не только международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются спекулировать на этой ниве.
— Сергей Калашников, российский политикREGNUM 27 июля в 07:56
с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей27 июля в 07:26

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В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ru27 июля в 12:47

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей27 июля в 07:26

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском27 июля в 08:56

Совет Федерации оценил деноминацию рубля

Рамблер27 июля в 08:28

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известия27 июля в 08:11

Рубль назвали пасынком мировой финансовой системы

REGNUM27 июля в 07:56

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tv27 июля в 09:26
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Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

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Общество

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В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Политика

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Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
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Футбол

Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина

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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
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В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

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Политика

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Рим, 29 июля 2020, 15:52 — REGNUM Инициатива о продлении режима чрезвычайной ситуации в Италии до 15 октября поддержана большинством в Палате депутатов — нижней палате парламента страны.
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Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

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Футбол

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Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
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Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Тренер Фергюсона ждет срыва боя Хабиба против Гэтжи

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Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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Шоу-бизнес

Родившая жена Константина Эрнста поделилась фото с коляской

Совсем недавно Софья, молодая жена Константина Эрнста, впервые вышла в свет после родов, а теперь показала и первое фото со своим третьим ребёнком.
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«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

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Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

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В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц

В зоопарке Калининграда за ночь по неустановленным пока причинам погибли 18 водоплавающих птиц.
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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
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Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
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Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

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Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
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В США испугались посылок с неизвестными семенами из Китая

Посылки с неизвестными семенами и маркировкой «ювелирные украшения» получили несколько жителей трёх американских штатов: Юты, Вирджинии и Кентукки.
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«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

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В Челябинске депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены

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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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