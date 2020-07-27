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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.В источнике
Сергей Калашниковроссийский политик
Курс рубля — поле для спекулянтов, не только международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются спекулировать на этой ниве.
С чего всё началось
Национальная служба новостей

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей27 июля в 07:26
Подробнее о событии
News.ru

В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ru27 июля в 12:47
REGNUM

Рубль назвали пасынком мировой финансовой системы

REGNUM27 июля в 07:56
RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском27 июля в 08:56
Рамблер

Совет Федерации оценил деноминацию рубля

Рамблер27 июля в 08:28
Известия

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известия27 июля в 08:11
Piter.tv

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tv27 июля в 09:26
Национальная служба новостей

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии

В этом году республика увеличила закупку вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей.
Башинформвчера в 03:57
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