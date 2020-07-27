Экономика
RT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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Курс рубля — поле для спекулянтов, не только международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются спекулировать на этой ниве.
— Сергей Калашников, российский политикREGNUM 27 июля в 07:56
с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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