Политика

REGNUMREGNUMВ Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.
Телеканал 360°09:07

Подробнее о событии

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Телеканал 360°09:07

В Совфеде ответили на идею Лукашенко изменить договор о границе

РБК12:44

В Совфеде ответили на претензии Лукашенко к России по проблемам на границе

РИА Новости13:42

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

REGNUM10:33

Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу России

Царьград10:21

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор по охране границы

Газета.Ru13:56

Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ

News.ru12:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU 02:10
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
РБК 16:00
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Происшествия

В Корсакове во время циклона затопило порт

АСТВ 18:25
Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета 19:56
Транспорт

Две дороги закрыли в Сахалинской области из-за снега

Известия 07:18
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Sputnik Литва вчера в 22:15
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

РИА Новости 01:46
Экономика

Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
EastRussia 18:19
Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Дни24 вчера в 07:22
Футбол

Вертонген, Алдервейрелд и Эриксен покинут «Тоттенхэм» бесплатно

Soccer.ru 08:05
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России

Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Время Пресс 05:56
Общество

Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для жительниц сел

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах, пишет «Российская Газета».
Общественное телевидение России 12 ноября в 18:26
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0.
Sputnik Эстония 14:10
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Авто

Кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross представили официально

Модификация Mitsubishi Xpander Cross появится у дилеров марки в Индонезии 13 ноября. На российском рынке данная модель не представлена.
Тарантас Ньюс 12 ноября в 03:49
Кино

Вышел новый трейлер «Соника в кино»

Rambler News Service 12 ноября в 09:31
Политика

Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:01
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Музыка

Сергей Соседов жестко раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Слово и Дело 18:34
Кино

Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»

Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
REGNUM вчера в 12:36
Гаджеты

Motorola представила складной Razr

По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Хайтек+ 03:10
Происшествия

Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
РЕН ТВ 19:26
Происшествия

Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу

В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России.
ТИА Острова вчера в 21:00
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Политика

В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев

В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Общество

Южно-Сахалинск расчищают от первого снежного циклона

АСТВ 19:28
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное