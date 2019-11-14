Политика
REGNUMВ Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.Телеканал 360°09:07
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Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
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В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Экономика
Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии
Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Авто
Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома
В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Общество
Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для жительниц сел
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах, пишет «Российская Газета».
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Авто
Кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross представили официально
Модификация Mitsubishi Xpander Cross появится у дилеров марки в Индонезии 13 ноября. На российском рынке данная модель не представлена.
Кино
Вышел новый трейлер «Соника в кино»
Политика
Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Кино
Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»
Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
Гаджеты
Motorola представила складной Razr
По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Происшествия
Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова
Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
Происшествия
Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России.
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.