Политика

REGNUMREGNUMВ Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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с чего всё началось

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Минск заявил, что хочет внести изменения в документ. По мнению Лукашенко, невозможность иностранцев попасть в Россию через Белоруссию негативно сказывается на транзитном статусе страны.
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Царьград10:21

Лукашенко собирается изменить договор с Россией об охране границы

VSE42.RU09:15
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Политика

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация безвластия.
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Предполагается, что система обнаружения взрывчатых веществ, разработкой которой занимается компания Raytheon, позволит сделать процесс поиска мин или самодельных взрывчатых веществ безопаснее.
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В Минздраве назвали 5 показателей здорового образа жизни

Показателем здорового образа жизни стала физактивность, включающая ходьбу в стандартном темпе не меньше 1 ч ежедневно.
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Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
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Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro

Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
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Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

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ДНР: ВСУ за сутки совершили 15 обстрелов

За минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 329 единиц боеприпасов, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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