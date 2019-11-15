Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Минск заявил, что хочет внести изменения в документ. По мнению Лукашенко, невозможность иностранцев попасть в Россию через Белоруссию негативно сказывается на транзитном статусе страны.

с чего всё началось

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

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