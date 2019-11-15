Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.

с чего всё началось

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

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