Политика

REGNUMREGNUMВ Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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с чего всё началось

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.
Телеканал 360°09:07

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В Совфеде ответили на претензии Лукашенко к России по проблемам на границе

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Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

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В Совфеде ответили на идею Лукашенко изменить договор о границе

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Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ

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В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

REGNUM10:33

Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу России

Царьград10:21

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Известия17:10
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Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие.
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США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

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Газета.Ru 17:51
Происшествия

На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК 08:16
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости 19:44
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Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

РИА Новости 21:05
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Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Происшествия

В Британии брат и сестра убили двух из шести своих детей

Известия 21:54
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Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Армия и оружие

Военные РФ взяли под охрану покинутый американцами аэродром в Сирии

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Свечников набрал 20-е очко в сезоне в матче против «Баффало»

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Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
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Футбол

Определились 10 из 24 участников Евро-2020

Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах 12 городов, в том числе и в Санкт-Петербурге.
Sportbox.RU 17:42
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
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Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборе на ЧЕ-2020

РБК 17:32
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Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
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Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
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Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
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Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

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Харитонов извинился за поражение от Васселла на Bellator 234

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал свое поражение в бою с британцем Линтоном Васселлом на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
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Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника

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Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии

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Motorola представила смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola представила смартфон-раскладушку Razr.
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Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ 16:24
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Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Life.ru 18:17
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«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru 13:18
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СМИ узнали схему тайных поставок нефти из Венесуэлы на баланс «Роснефти»

По данным агентства, на один из венесуэльских танкеров (Dragon), который ходит под флагом Либерии, в рамках контракта с российской компанией «Роснефть» было погружено 2 млн баррелей нефти.
РБК 20:41
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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