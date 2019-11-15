Политика
REGNUMВ Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.Телеканал 360°09:07
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Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие.
Армия и оружие
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Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
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На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
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Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Армия и оружие
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Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Общество
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Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
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Армия и оружие
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США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Происшествия
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Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
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Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
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Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал свое поражение в бою с британцем Линтоном Васселлом на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
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Компания Motorola представила смартфон-раскладушку Razr.
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Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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