с чего всё началось

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Транспорт Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой» Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».

Культура Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».

Общество В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада Около 200 авиарейсов отменили аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада, сообщает телеканал CTV.

Происшествия Хирург случайно поджег пациентку во время операции Румынская пенсионерка скончалась от полученных на операционном столе ожогов. Погибла 66-летняя пациентка одной из клиник в Бухаресте.

Транспорт Москва готовится встречать Новый год при усиленных мерах безопасности При досмотре людей, которые хотят встретить новогоднюю ночь в центре, задействуют сотни металлодетекторов, на этих пунктах досмотра будут дежурить бойцы Росгвардии и представители ЧОП, сообщает департамент региональной безопасности Москвы.

Футбол «Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.