Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
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с чего всё началось
Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие имущества Сербской православной церкви, выглядит как циничный удар по церкви и поддерживает раскол, говорится в сообщении
 на сайте Московского патриархата.
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Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение»

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
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Володин заявил о недопустимости поражения в правах делегаций в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости поражения в правах национальных делегаций в ПАСЕ.
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Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

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Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
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В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада

Около 200 авиарейсов отменили аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада, сообщает телеканал CTV.
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Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020

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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»

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Страницы Воронежской культуры вчера в 02:15
Энергетика

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
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Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны

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Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей

Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
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Румынская пенсионерка скончалась от полученных на операционном столе ожогов. Погибла 66-летняя пациентка одной из клиник в Бухаресте.
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В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57

Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
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Авто

«КамАЗ» намерен занять до 50% рынка грузовиков в России

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В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
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В понедельник, 30 декабря, челябинский «Трактор» сыграл на домашнем льду с омским «Авангардом».
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В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
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Москва готовится встречать Новый год при усиленных мерах безопасности

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Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
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Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020

Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
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Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

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Вечерний курьер 28 декабря в 13:39
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