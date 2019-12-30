Политика
РИА НовостиВ Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
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с чего всё началось
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).Коммерсантъвчера в 01:44
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Здоровье
Жителям Новинок рассказали о медпомощи после объединения с Нижним
Министерство здравоохранения региона проинформировало жителей Новинок об оказании медицинской помощи после объединения поселка с Нижним Новгородом.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Футбол
Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии
В нынешнем сезоне Месси забил 15 голов в 18 матчах за каталонцев. Роналду провел за «Ювентус» 21 матч, в которых отличился 12 раз.
Происшествия
При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека
В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Футбол
«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Политика
Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
Освобожденный из плена 85-летний ученый из Харькова Мехти Логунов считает, что СБУ хотела использовать его в провокации против России.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Политика
Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом
Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
Армия и оружие
Помпео объяснил авиаудары США в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщил Помпео на странице в Twitter.
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Происшествия
В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Фигурное катание
Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха
Общество
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.
Энергетика
В УФАС рассказали, почему в Амурской области выросли цены на бензин
Стоимость бензина в Амурской области в ноябре выросла из-за повышения закупочных цен.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Шоу-бизнес
У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату
Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Хоккей
Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020
Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Бронзовая медаль, завоёванная в спринтерской гонке, позволила российской лыжнице Наталье Непряевой возглавить общий зачёт «Тур де Ски».
Гаджеты
Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Общество
ФАС завела дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении сервиса онлайн-бронирования Booking.com после навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы
Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.