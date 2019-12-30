с чего всё началось

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Происшествия При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.

Экономика Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».

Политика Россия и Украина подписали контракт на транзит газа Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Политика Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.

Армия и оружие Помпео объяснил авиаудары США в Ираке Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщил Помпео на странице в Twitter.

Общество Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.