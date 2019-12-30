Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
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с чего всё началось
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится
 в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъвчера в 01:44

Подробнее о событии

Премьер Черногории призвал духовенство Сербской церкви вернуться к порядку

News.ru01:04

РПЦ назвала циничным ударом закон о свободе вероисповедания в Черногории

РБКвчера в 03:09

Патриарх Кирилл призвал к поддержке Сербской православной церкви в Черногории

ТАССвчера в 11:40

РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания

Газета.Ruвчера в 07:43

Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение»

РИА Новостивчера в 17:43

В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории

Известиявчера в 01:45

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Коммерсантъвчера в 01:44
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Здоровье

Жителям Новинок рассказали о медпомощи после объединения с Нижним

Министерство здравоохранения региона проинформировало жителей Новинок об оказании медицинской помощи после объединения поселка с Нижним Новгородом.
АиФ Нижний Новгород вчера в 07:48
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Футбол

Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии

В нынешнем сезоне Месси забил 15 голов в 18 матчах за каталонцев. Роналду провел за «Ювентус» 21 матч, в которых отличился 12 раз.
Матч ТВ 01:26
Происшествия

При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека

В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.
КомиОнлайн вчера в 13:52
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 01:25
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Футбол

«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Чемпионат вчера в 16:43
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России

Освобожденный из плена 85-летний ученый из Харькова Мехти Логунов считает, что СБУ хотела использовать его в провокации против России.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика

Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом

Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
РИА Новости вчера в 18:48
Армия и оружие

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщил Помпео на странице в Twitter.
РБК вчера в 20:33
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

РИА Новости вчера в 09:15
Общество

Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.
Комсомольская правда вчера в 06:38
Энергетика

В УФАС рассказали, почему в Амурской области выросли цены на бензин

Стоимость бензина в Амурской области в ноябре выросла из-за повышения закупочных цен.
Амур.инфо вчера в 23:46
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru вчера в 06:28
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском вчера в 09:39
Шоу-бизнес

У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату

Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Uznayvse.ru 28 декабря в 08:57
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Хоккей

Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020

Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Наука

Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды

Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
News.ru вчера в 07:16
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Бронзовая медаль, завоёванная в спринтерской гонке, позволила российской лыжнице Наталье Непряевой возглавить общий зачёт «Тур де Ски».
Чемпионат 29 декабря в 07:47
Гаджеты

Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением

3DNews 01:23
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика

В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Общество

ФАС завела дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении сервиса онлайн-бронирования Booking.com после навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, говорится в сообщении ведомства.
РБК вчера в 07:28
Происшествия

Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК вчера в 16:27
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