Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, Тихановская пытается добиться политического успеха за счет "усидения на двух стульях". Парламентарий считает, что политик как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто является частью России.