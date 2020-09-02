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Газета.Ru
Газета.Ru

Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, Тихановская пытается добиться политического успеха за счет "усидения на двух стульях". Парламентарий считает, что политик как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто является частью России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.
РБК00:28
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RT на русском

В Совфеде оценили заявление Тихановской о Крыме

RT на русском03:42
Вечерняя Москва

«Усидеть на двух стульях»: сенаторы оценили позицию Тихановской по Крыму

Вечерняя Москва02:33
Московский Комсомолец

В Совете Федерации ответили на заявление Тихановской о Крыме

Московский Комсомолец01:04
Российская газета

В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме

Российская газета02:01
URA.Ru

В Совфеде ответили на слова Тихановской об украинском Крыме

URA.Ru01:35
РИА Новости

Сенаторы прокомментировали слова Тихановской о Крыме

РИА Новости03:24
РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

РБК00:28

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ruвчера в 09:28
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