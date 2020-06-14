с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

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