Политика
Газета.RuВ Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте высмеял слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношении Москвы.Lenta.ru15:47
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Киев намерен использовать «наступательную дипломатию» для урегулирования в Донбассе
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