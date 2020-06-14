Политика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте
 высмеял слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношении Москвы.
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Украинский дипломат и коммуникатор. Министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Член СНБО с 13 марта 2020 года. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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