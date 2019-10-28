Политика
РИА НовостиВ Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.RT на русскомвчера в 14:33
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Рабинович: Мы должны понять – есть опасность, что в Украину вернулся фашизм!
Голос Правдывчера в 09:45
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Версия.Инфо вчера в 23:39
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