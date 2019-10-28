Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
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В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.
RT на русскомвчера в 14:33

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В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину

RT на русскомвчера в 14:33

В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину

РИА Новостивчера в 15:04

В Совфеде отреагировали на заявление о возвращении фашизма на Украину

URA.Ruвчера в 17:46

Депутат рады заявил о возвращении фашизма на Украину

Известиявчера в 15:58

Рабинович: Мы должны понять – есть опасность, что в Украину вернулся фашизм!

Голос Правдывчера в 09:45

В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Газета.Ruвчера в 16:53

Сенатор Джабаров: на Украине фашизм поднимает голову

News.ruвчера в 15:43
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Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Политика

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:01
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru вчера в 04:41
Общество

Тульская область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. По данным «Тульского Бизнес-журнала», эти показатели для региона постоянные вот уже более трех лет подряд.
Тульские новости 27 октября в 12:18
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

News.ru вчера в 10:07
Политика

Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Московский Комсомолец вчера в 15:59
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 09:27
Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча

Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова

Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 27 октября в 08:52
Футбол

В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM вчера в 07:51
Наука

Иммунитет редактирует мозг во сне

Иммунные клетки мозга, уничтожающие лишние синапсы, во время сна становятся особенно активны.
Наука и жизнь 27 октября в 02:03
Политика

Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал

В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
Московский Комсомолец вчера в 10:47
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой Берег»

Из распоряжения Дмитрия Медведева опубликованного на официальном портале правовой информации следует что в Ялте на территории более чем 146 000 кв.м. в поселке Кацивели будет создана игровая зона.
Bethub.org вчера в 05:36
Политика

В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее.
Известия вчера в 20:30
Общество

Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине»

Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине» Белый дом сформировал состав рабочих групп «регуляторной гильотины» и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Футбол

Гончаренко подал в отставку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport вчера в 09:46
Общество

Ученые раскрыли неожиданно полезное свойство кофе

Кофе оказался крайне полезным для предотвращения рака и диабета 2 типа.
Версия.Инфо вчера в 23:39
Политика

Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной

Ugpressa.ru вчера в 00:44
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
Авто

Начались продажи обновленного Haval H6 Coupe

Концерн Great Wall объявил старт продаж "посвежевшего" кросс-купе Haval H6 Coupe.
Новые автомобили 27 октября в 22:47
Происшествия

Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Известия вчера в 11:12
Политика

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Спорт

IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии

Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.
Спорт день за днем вчера в 11:19
Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru вчера в 08:50
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