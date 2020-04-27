Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Игры Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы"). 8

Общество В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году. 1,2K

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 325

Общество В ВОЗ оценили возможность выработки иммунитета к коронавирусу Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала возможность выработки иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Происшествия Послушник Троице-Сергиевой лавры совершил суицид из-за коронавируса Послушник Троице-Сергиевой лавры совершил суицид прямо на ступенях храма, после того как у него была диагностирована коронавирусная инфекция. 30

Кино Названы самые прибыльные фильмы 2019 года Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline. 16

Происшествия Недвижимость главы «Метростроя» пришла в движение У Николая Александрова арестовали активы почти на 2 млрд рублей В Санкт-Петербурге арестовали недвижимость бывшего генерального директора и акционера «Метростроя» Николая Александрова. 8

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 142

Энергетика ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири Почему ЛУКОЙЛ сокращает бурение Один из собеседников среди подрядчиков ЛУКОЙЛа утверждает, что на полгода — с начала мая и до начала ноября — планируется приостановить работу 26 буровых станков из около 130 (20%), которые ведут бурение для компании.

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 298

Здоровье Врач курской инфекционной больницы записала обращение Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. 71

Общество Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . 21

Общество Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших. 1

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 898

Общество В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2 Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая. 31